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ديجون عمق جراح موناكو


عمق ديجون جراح ضيفه موناكو أمام ناظري مالكه الروسي ديميتري ريبولوفليف عندما تغلب عليه 2-0 في «قمة القاع» في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.
وسجل ديجون الذي يصارع بدوره للخروج من منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية، هدفا في كل شوط عن طريق كل من الكوري الجنوبي تشانغ-هون كوون (24) والتونسي نعيم السليتي (69).
ولم يشفق ديجون الذي رفع رصيده الى 18 نقطة في المركز الثامن عشر، على حال ضيفه بل عمّق جراحه ملحقا به الخسارة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، علما ان موناكو لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، وتحديدا منذ فوزه على كانيه أون روسسيلون 1- 0 في دور الـ 32 من كأس فرنسا.وتجمد رصيد موناكو عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير، بعدما مني بخسارته الـ 13 مقابل 6 تعادلات و3 انتصارات. وفي المباريات الاخرى، فاز غانغان على رينس 1-0، وستراسبورغ على بوردو بالنتيجة ذاتها ، ونيس على نيم 2-0 .


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