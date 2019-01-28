مال وأعمال

كشفت خطة التنمية السنوية 2019/2020 والتي حصلت «النهار» على نسخة منها أن الحكومة تتجه الى ترشيد جهازها الحكومي عبر آليات محددة في ظل سعيها الحثيث لضبط الانفاق وانجاز خدمات المواطنين بالكفاءة المطلوبة، فضلاً عن اقرار حزمة تشريعات وقوانين وقرارات تضمن شفافية صنع القرار في الحكومة وصون القرارات المتخدة من عدم التنفيذ.

وقد أشارت الخطة الصادرة شهر يناير الحالي والتي قدمتها وزير الدول للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لمجلس الأمة الى أن ترشيد الادارة الحكومية يمثل أحد محاور رؤية 2035 الرئيسية والتي تتضمن 4 محاور رئيسة هي تطوير الاقتصاد الكويتي تجاه الاقتصاد المعرفي ومتطلباته الرئيسية وتعزيز دور القطاع الخاص ومعالجة الخلل في المالية العامة للدولة والهدر الجاري من الموارد المالية، فيما يختص المحور الثالث من الرؤية على ترشيد الادارة الحكومية عن طريق 5 محاور رئيسية تتمثل في:

ترشيد الجهاز الحكومي بالاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا والمعلوماتية وشبكات التواصل.

أن تكون مرجعية التطوير والترشيد للادارة الحكومية هو تحقيق ادارة قادرة للتعامل مع الاقتصاد المعرفي.

ترشيد حجم الادارة الحكومية وتنظيماتها.

تطبيق مبادئ الكفاءة والأداء في التعيين والترقية وخاصة للقياديين مع تطبيق مبادئ المحاسبة.

التطبيق وبحزم مبادئ الشفافية والنزاهة ومعايير محاربة الفساد.

وحددت رؤية كويت جديدة 2035 أهداف محاورها الأربعة التي تتضمنها في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، تعزز فيه روح المنافسة وترفع من خلاله كفاءة الانتاج ويقوم القطاع الخاص فيه بقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية للدولة.

واعتمد هيكل الخطة السنوية 2019/2020 على سبعة ركائز أساسية باجمالي (32) برنامجاً تنموياً عبر 135 مشروعاً متنوعاً بإجمالي استثمارات في العام المالي المذكور تبلغ 3.593 مليارات دينار، ويشتمل كل برنامج على حزمة من المشروعات المتجانسة، تهدف الى تحسين وضع دولة الكويت في التنافسية العالمية وفي مجموعة من الأدلة الدولية التي ترتبط بالرؤية، يبلغ عددها (23) دليلا تحتوي على (66) مؤشرا.

وترتكز الخطة التنموية السنوية 2019/2020 على عدة ركائز رئيسة هي: ادارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع مستدام، بنية تحتية متطورة، بيئة معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأس مال بشري، مكانة دولية متميزة.

