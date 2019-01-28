مال وأعمال

أفادت مصادر رفيعة الى وجود توجه حكومي لوقف تنفيذ المشاريع الاستراتيجية عن طريق المالية العامة، وتحويلها الى ركيزة خاصة على أسس ومعايير الشفافية والتنافسية والحوكمة. وأضافت أن برنامج معالجة الخلل في المالية العامة والهدر الجاري في الموارد المالية تضمن تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر الجاري وترشيد المصروفات مع تقديم تصور واضح للخلل في المالية العامة للأجل القصير والمتوسط وتقديم بدائل للتعامل مع هذه الاختلالات. وذكرت أن خطة التنمية السنوية (2019/2020) تضمنت تطوير الاقتصاد المعرفي الرقمي ومتطلباته الرئيسة وتعزيز دور الركيزة الخاص من خلال تطوير بيئة الاقتصاد الكويتي التنافسي المبنى على المعرفة والمتطلبات والمقومات الأساسية لبناء ذلك، بالاضافة الى الأنشطة الاقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة الرقمي الممكن الاستفادة منه بما فيها المياه ومصادر الطاقة البديلة والبتروكيماويات.

