مال وأعمال

أشارت بيانات رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها الى أن الاعانات والمساعدات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبيت الزكاة الكويتي في 5 سنوات امتدت من 2013 الى 2017 قد ارتفعت من 213.4 مليون دينار الى 264.7 مليوناً كبيانات أولية في 2017. ولفتت البيانات الى أن الاعانات والمساعدات شملت حالات الاغاثة والأسر المشمولة بوصاية شؤون القصر والعسكريين غير الكويتيين، كما تضمنت اعانات وزارة الشؤون أقساط القروض العقارية المحولة لكل من بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بجانب المساعدات المنصرفة للاسر وجمعيات النفع العام. وقد احتلت مساعدات الأسر النصيب الأكبر بيت الاعانات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ من 210.5 ملايين دينار الى 259.4 مليون دينار وارتفع عدد الأسر المستفيدة من 38.856 ألف أسرة الى 47.102 ألف أسرة. وبلغ أقساط القروض العقارية المحولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 738.24 ألف دينار، فيما بلغت الاعانات المقدمة الى جمعيات النفع العام بحوالي مليون دينار وبلغت مساعدات الأسر المشمولة بوصاية شؤون القصر بنهاية 2017 حوالي 3.2 ملايين دينار.

وقد استقرت الاعانات المقدمة للعسكريين غير الكويتيين عند مستوى 12 ألف دينار، فيما بلغت أقساط القروض العقارية المحولة لبنك الائتمان الكويتي حوالي 58.7 ألف دينار وبلغت الاعانات المدفوعة للأسر المشمولة بوصاية شؤون القصر من 1.3 مليون دينار الى 3.25 ملايين دينار.

