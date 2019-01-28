مال وأعمال

قدرت تقارير اقتصادية متخصصة ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للكويت الى 123 مليار دولار بنهاية 2018 مقابل 120 ملياراً في 2017 بزيادة قدرها 3 مليارات دولار.

وأشارت خطة التنمية السنوية 2019/2020 المحالة الى مجلس الأمة والتي حصلت «النهار» على نسخة منها أن التوقعات تشير الى أن الناتج الاسمي سيرتفع الى 130 مليار دولار بنهاية 2019 و137 ملياراً بنهاية 2020 في اشارة الى تحسن كبير متوقع في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنتين المقبلتين.

وأفادت الخطة السنوية نقلاً عن تقارير متخصصة أن الاحتياطيات الرسمية للدولة.. ارتفعت بواقع 2.8 مليار دولار بنهاية 2017 لتصل الى 33.8 مليار دولار مقابل 31 ملياراً بنهاية 2016.

وأفادت خطة التنمية الى أن نسبة الصادرات النفطية من اجمالي صادرات الكويت بلغت 91.8 في المئة بنهاية 2017، فيما بلغت الايرادات النفطية 89.3 في المئة من اجمالي الايرادات. وأوضحت خطة التنمية الى أن الحكومة تتجه لتنفيذ مشروعات تنموية لتهيئة بيئة الأعمال في القطاع الخاص.

6 مشروعات

وتتجه الدولة للتخفيف من وجودها في الاقتصاد عبر اتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول في العدد من الاستثمارات التنموية التي تنص عليها خطط التنمية، حيث وضعت خطة التنمية حزمة مشروعات تقدر بحوالي 286.3 مليون دينار لتهيئة بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وقد رصدت خطة التنمية 30 مليوناً خلال خطة 2019/2020 لتنفيذ تلك الرؤية التي تستهدف في مجملها زيادة دور القطاع الخاص في التنمية. ويتضمن البرنامج 6 مشروعات أقرتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 2015/2016 إلى 2019/2020 ليصبح مساهمة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي حوالي 42 في المئة بنهاية البرنامج.

وقد أشارت خطة التنمية الى تبني هذا البرنامج في ظل العديد من المؤشرات التي تستوجب العمل على زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي منها:

تأخر ترتيب الكويت في مؤشر بدء الأعمال الى المرتبة (149) من ضمن (190) دولة عام 2018 محققة ترتيب نسبي 78 في المئة في المؤشر، وهذه النسبة رغم تحسنها مقارنة بالعام 2017 إلا أنها تشير الى أهمية دعم جهود تهيئة بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة الوطنية أو الأجنبية.

تراجع الترتيب النسبي لمؤشر التجارة عبر الحدود (81%) من جملة الدول المشاركة، نتيجة لطول المدة والاجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

تدني الترتيب النسبي لمؤشر جودة المورد المحلي (62%) وقد شهد مؤشر تطوير حالة التجمعات تحسناً من (35%) إلى (34%).

الحاجة الى المزيد من الدراسات بشأن الوضع التشريعي للدولة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية والقوانين المتعلقة بها.

