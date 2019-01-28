مال وأعمال

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس في المنطقة الحمراء على نحو جماعي؛ بضغط تراجع 8 قطاعات أبرزها البنوك.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23%، كما تراجع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.84% و0.2% على الترتيب. وشهدت الجلسة تراجع 8 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 1.33%، بينما ارتفع 4 قطاعات بينها النفط والغاز بـ0.30%. وارتفعت السيولة إلى 38.35 مليون دينار، مقابل 23.8 مليون دينار يوم الخميس، وقفزت أحجام التداول عند 190.68 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 122.88 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر سهم بوبيان الدولة القابضة القائمة الحمراء بـ14.10%، بينما جاء التمدين العقارية على رأس الارتفاعات بـ15.38%.

