مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا ليبلغ 60?73 دولاراً مقابل 59?94 دولاراً للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط امس بفعل الاوضاع السياسية في فنزويلا والتي تهدد بتقليص معروض الخام لكن المخاوف بشأن تنامي مخزونات الوقود الأميركية ومتاعب الاقتصاد العالمي نالت من المعنويات. وختمت العقود الآجلة لخام برنت تعاقداتها عند 61?64 دولار للبرميل مرتفعة 55 سنتا وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 53?69 دولاراً للبرميل بزيادة 56 سنتا.

