loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخام الكويتي ارتفع لـ 60.73 دولاراً


ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا ليبلغ 60?73 دولاراً مقابل 59?94 دولاراً للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط امس بفعل الاوضاع السياسية في فنزويلا والتي تهدد بتقليص معروض الخام لكن المخاوف بشأن تنامي مخزونات الوقود الأميركية ومتاعب الاقتصاد العالمي نالت من المعنويات. وختمت العقود الآجلة لخام برنت تعاقداتها عند 61?64 دولار للبرميل مرتفعة 55 سنتا وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 53?69 دولاراً للبرميل بزيادة 56 سنتا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة