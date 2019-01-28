مال وأعمال

الرياض - (كونا): أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اطلاق برنامج لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجا لتحقيق رؤية بلادخ 2030.

وقال الفالح في مؤتمر صحافي أن البرنامج سيكون له تاثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نموا غير مسبوق «وتكامل بين اربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة المتمثلة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية».

واوضح أن من أهم النقلات التي ستحدثها رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على البترول كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.

واضاف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030 وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال نحو (18?666 مليار دولار) كدفعة أولى من الاستثمارات.

من جانبه أوضح وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي في نفس المؤتمر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي ويمس جميع القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية.

واكد العامودي أن الخدمات اللوجستية هي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات الثلاث «لاسيما أن 12 بالمئة من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر».وقال إن البرنامج يركز على ريادة الصادرات غير النفطية ويجعل المملكة «منصة تصدير وإعادة التصدير لافتا الى أن هناك مشاريع لبناء البنية التحتية ومشاريع أخرى للتحول الرقمي».

