مال وأعمال

اعلنت شركة الراية المتحدة عن تعيين عدنان السالم بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة. جاء هذا الإعلان على هامش اجتماع مجلس إدارة شركة الراية المتحدة الذي عقد في الكويت برئاسة جاسم الفجي رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال جاسم الفجي رئيس مجلس إدارة شركة الراية المتحدة ان هذا الإعلان ينسجم مع سياسة الشركة الرامية إلى النهوض بأدائها من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة والقادرة على دفع مسيرة النمو ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال ما يزيد عن عقد من الزمن: «كلي ثقة بأن الرئيس التنفيذي الجديد وفريق العمل الإداري سيقومون بتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، وذلك من خلال ترجمة رؤية وتطلعات مجلس إدارة الشركة وتنفيذها على أرض الواقع والقائمة على اقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الفائدة والمنفعة على كافة مساهمي الشركة وشركائها في القطاعين العام والخاص».

من جانبه قال عدنان السالم، الرئيس التنفيذي لشركة الراية المتحدة: إنه لمن دواعي سروري أن أحظى بشرف قيادة فريق العمل الخاص بشركة الراية المتحدة ، والذي يضم نخبه من الكفاءات المؤهلة القادرة على تجاوز كافة الصعوبات ، وذلك من خلال التركيز على سياسة التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر جديدة للدخل، آملاً من المولى عز وجل أن نكون عند حسن ظن مجلس الإدارة ومساهمي الشركة الذين يعدون اللبنة الرئيسية في برنامج عملنا المستقبلي.

