مال وأعمال

القاهرة - (كونا): توقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ان يصل انتاج بلاده من الغاز الطبيعي الى ما يقرب من ثمانية مليارات قدم مكعبة غاز يوميا خلال العام المالي القادم (2019 - 2020).

وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال رئاسة الملا اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية (ايغاس) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي (2019 - 2020) الذي ينتهي في آخر يونيو من العام المقبل.

وأوضح الملا في هذا السياق أن هذا الارتفاع سيأتي بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل جميع مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن هذه الكميات «غير المسبوقة» نتيجة مباشرة «لنجاح» استراتيجية وزارته التي يدعمها «الاستقرار السياسي والاقتصادي» الذي تشهده مصر.

وأكد الملا استمرار جهود قطاع البترول المصري في تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحتين لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية اكتشافات بترولية جديدة والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة «بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الانتاج والطلب المتزايد على الطاقة».

وأشار الى ان ذلك سيتم من خلال طرح مزايدات عالمية في جميع مناطق مصر البرية والبحرية وابرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من انتاج مصر واحتياطيها من البترول والغاز الطبيعي.

وقال ان النجاح في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي وفي مجالات البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز اسهم في استدامة امدادات الطاقة للسوق المحلي والقطاعات الاقتصادية والانتاجية.

