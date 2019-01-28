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الصين: «بي تي» أول شركة اتصالات تحصل على رخصة محلية


أعلنت شركة «بي تي» أنها أصبحت أول شركة اتصالات عالمية تحصل على التراخيص اللازمة للعمل في الصين. وقالت الشركة إن وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية
منحتها تراخيص تشغيل الاتصالات المحلية في البلاد.
وأصبح بإمكان شركة «بي تي تشاينا كوميونيكيشن ليميتد» للاتصالات، التعاقد المباشر مع عملائها في أنحاء الصين وإصدار الفواتير بالعملة المحلية لقاء الخدمات المقدمة لهم، وذلك بفضل الترخيص Domestic IP-VPN للتشغيل الداخلي، وترخيص ISP لتقديم خدمة الإنترنت، واللذين يُخوّلان الشركة العمل في أنحاء البلاد، ويتسمان بامتيازات تمنح العملاء مزيداً من القيمة.
ويمثل منح هذه التراخيص ذات القيمة المضافة خطوة مهمة لشركة «بي تي» في الصين، حيث يطلب العديد من عملائها من الشركات العالمية متعددة الجنسيات الحصول على خدمات اتصالات آمنة وموثوق بها لتوسعة أعمالهم في الصين.


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