مال وأعمال

بعد النجاح اللافت الذي حققته المنصة الإلكترونية kfh.com/cars الخاصه بخدمات وعروض السيارات من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجح البنك بترقية هذه المنصة لتشمل بالاضافة الى السيارت، منتجات الدراجات النارية، والقوارب والمعدات البحرية تحت اسم kfh.com/auto، والتي تم اعادة تصميمها بالكامل لتصبح أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.

وتتيح المنصة الالكترونية الجديدة لعملاء «بيتك» امكانية التعرف على اخر عروض السيارات من «بيتك» التي تشمل تمويل شراء السيارات الجديدة، وتمويل شراء السيارات المستعملة، والتأجير مع المواعدة بالتملك، والتأجير مع خدمة الصيانة، بالاضافة الى منتجات الدراجات النارية ومنتجات القوارب والمعدات البحرية من مختلف العلامات التجارية العالمية.

ويمكن للعميل عبر منصةkfh.com/auto الأولى من نوعها بين البنوك المحلية، اختيار ما يناسبه، والتقدم بطلب شراء أو تاجير، من خلال نموذج الكتروني على الموقع، وذلك ضمن حرص «بيتك» على تاكيد دوره المهم في مجال الخدمات المصرفية وتلبية احتياجات عملائه لامتلاك السيارات والمركبات البرية والبحرية المختلفة، بأشكال مختلفة ووفق صيغ تمويلية متعددة.

وأوضح نائب مديرعام المنتجات للمجموعة في «بيتك»، محمد غندور، ان «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في تبني احدث ادوات التكنولوجيا في جميع اعماله، ضمن استراتيجة التحول الرقمي ومواكبة أحدث التطورات في الخدمات المالية، لتعزيز مكانته العالمية.

وأكد غندور مواصلة جهود ابتكار جيل جديد من الخدمات المصرفية السهلة وذات الكفاءة العالية، بهدف منح العملاء تجربة مصرفية عصرية ومميزة، مع الحرص على تسهيل الوصول لخدمات ومنتجات البنك عن طريق قنوات «بيتك» الإلكترونية المتنوعة.

وقال: «تشكل المنصة الإلكترونية kfh.com/auto، معرضا افتراضيا للسيارت. وبفضل التصميم المستند على معايير السهولة والسرعة، يمكن للمستخدم الوصول للمنتج الذي يرغب بالاطلاع عليه بأقل من دقيقة، في مجال السيارات والدرجات النارية بالإضافة إلى القوارب والمعدات البحرية، والتعرف على تفاصيلهم ومميزاتهم.»

ولفت الى امكانية الدخول الى المنصة الالكترونية من خلال متصفح الانترنت عبر أجهزة الكمبيوتر أو الموبايل حيث تم تصميم المنصة لتناسب استخدامات الأجهزة المحمولة بسهولة وبأعلى مستويات الأمان والدقة، ما يعزز القيمة الكبيرة للمنصة الإلكترونية kfh.com/auto التي تمثل وجهة للمهتمين بمركبات البر والبحر.

وقال ان المنصة الإلكترونية الجديدة kfh.com/auto تشمل كافة العروض المميزة المقدمة من «بيتك» بالتعاون مع الوكلاء المحليين، بما يلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.

