مال وأعمال

أجرى البنك الأهلي المتحد في الثالث والعشرين من يناير الحالي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذى يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 25,000 دينار ، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250,000 د.ك للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة أوضح البنك الأهلي المتحد: «إننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا.

وقد أسفر السحب الأسبوعي على حصول نواف ذعار السعيدي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: هاني فرحان الفرحان، عادل عبدالوهاب العيسى ، فاضل حيدر الطالب، فيصل عبدالله السبيعي، محمد غلوم عبدالله، عبداللطيف صلاح العتيقي، أفيليلى بابوراو، منى احمد المشموم ، دانة فهد القحطاني، فيصل أحمد الشلال، حنان حسين الهولي، أماني عبدالصمد محمد ، شداد سندى الرشيدي ، طه سلطان بورسلي ، علي عبدالحسين إسماعيل ، خاتون علي الحداد ، سهيل أحمد أمان الله ، محمد إسماعيل رضا ، تركي ناصر حسين ، فضل الله عباس ، عبدالواحد علي خليل ، صلاح عبدالرحمن البسام ، غنية راضي علي ، محمد محسن علي ، و نوال يوسف علي.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار ، علماً بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلين للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.

وأضاف البنك: « هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

