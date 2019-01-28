مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن رعايته لسلسة سباقات بي انسبايرد في نسختها الثالثة لهذا العام، والتي ستنطلق فعاليتها مع سباق الركض وذلك يوم السبت الموافق 2 فبراير المقبل. سيقام أول سباق للركض ضمن السلسة لمسافة 7.2 كيلومترات في مجمع المروج المرحلة الثالثة، سيتمكن من خلاله المشاركين من اختبار مستوى لياقتهم البدنية وقدراتهم الذهنية. خمسة أيام فقط تفصلنا عن الحدث الذي يشهد اقبالاً كبيراً، وللراغبين الآن في المشاركة والتسجيل وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.events.pro-vision.com/event/detail/263,.

سينطلق السباق في تمام الساعة 7:30 صباحاً، حيث هذا العام تم نقل خط البداية والنهاية للسباق الي المروج المرحلة الثالثة، لتوفير مشاهد عرض أكبر للجمهور مع مناظر واطلالات خلابة على السباق.

يدعو بنك الخليج الجميع لحضور السباق وتشجيع المشاركين في أجواء رياضية ممتعة والاسترخاء في أحد المطاعم والمقاهي المتنوعة في مروج.

وبهذه المناسبة، صرح أحمد الأمير مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج بقوله: «يفخر بنك الخليج مجدداً بمواصلة رعايته لسلسلة سباقات بي انسبايرد، حيث تشكل الصحة واللياقة البدنية عنصراً أساسياً نحو التزام البنك تجاه أهل الكويت، وتعد سلسلة سباقات بي انسبايرد من الفعاليات الهادفة لنشر تلك الرسالة. نتمنى حظاً موفقاً لجميع المشاركين في سباق الركض ضمن سلسة «بي انسبايرد» لهذا العام».

ومن جهتها صرحت غادة حسين، المدير التنفيذي لمعهد انسباير صحاري: « شهدت فعاليات سلسلة بي انسبايرد نمو لشعبيتها بشكل ملحوظ، ونحن نعتز بالنجاح الذي حققته السلسة منذ انشائها في عام 2016. نود أن نشكر أسرة بنك الخليج على دعمهم المستمر والتزامهم بأهمية الصحة العامة واللياقة البدنية تجاه أهل الكويت، كما ونتطلع إلى الترحيب بالجميع مع انطلاق «سباق الركض» ضمن سلسلة سباقات هذا العام» . تمثل الصحة واللياقة البدنية أحد أهم ملامح استراتيجية برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه بنك الخليج. لمعرفة المزيد حول المبادرات والأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لدى بنك الخليج.

