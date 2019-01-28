مال وأعمال

يتابع بنك الكويت الوطني تقديم المكافآت للعملاء من خلال حساب الجوهرة عبر السحوبات الأسبوعية، الشهرية والربع سنوية، وقد أعلن البنك عن الأسماء الفائزة في السحب الأسبوعي لشهر يناير، حيث فاز كل من جورج إلياس مرعشلي، نفيسه القيسي، ليان أحمد عبدالله بن عيسى ومحمد غازي جميل قدّومي بجائزة قيمتها 5000 دينار لكل منهم. ويوفر بنك الكويت الوطني لعملاء حساب الجوهرة الدخول تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعياً، و125 ألف دينار كويتي شهرياً، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوياً، حيث ان كل 50 ديناراً يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة، تمنحه فرصة لدخول السحب. علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار، والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500,000 دينار. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تتضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينار في الحساب. هذا ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 2,200,000 دينار سنوياً. علماً انه يتم إجراء السحب على أسماء الفائزين بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، كما يتم الإعلان عن الاسم الكامل للفائزين.

