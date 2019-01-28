مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي على «حساب النجمة» وذلك ضمن برنامج سحوبات النجمة على جائزة 5,000 دينار وكانت الجائزة من نصيب عبدالقيوم محمد علي، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وسوف تكون هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5,000 دينار وشهرية بقيمة 20,000 دينار، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) دينار، بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والبالغة ( 1,500,000 دينار).

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة، كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على جميع الجوائز التي يقدمها الحساب.

وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كل ما زاد المبلغ المحتفظ في الحساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 ديناراً توفر فرصة واحدة للفوز، فضلاً عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على جميع الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

