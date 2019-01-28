مال وأعمال

جاء أداء سوق الأسهم السعودية متقلباً خلال العام 2018، حيث كانت بداية مؤشر «تداول» للعام قوية، مع ترقيتها كأكبر سوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى مؤشر الأسواق الناشئة من قبل كل من فوتسي راسل ومورغان ستانلي. إلا أن أداء السوق سرعان ما تراجع، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مقترناً بتأثير الاضطراب السياسي، ما أدى إلى تراجع أداء سوق الأسهم حتى استقرت عند مكاسب سنوية بلغت 8.31%.

واستمر النمو في أرباح الشركات ثابتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وكانت ربحية القطاع المصرفي مدعومة بارتفاع صافي دخل الفوائد في ظل ارتفاع معدل الفائدة. ومع التراجع الكبير في أسعار النفط، سجلت العديد من القطاعات، مثل التجزئة والبناء والفنادق والسياحة والنقل، تراجعاً في الأرباح خلال 2018. أما أضعف القطاعات أداءً، فكان من قطاعي العقارات والمرافق بانخفاض بلغ 30.1% و24.9% على التوالي.