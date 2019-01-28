مال وأعمال

كانت سوق المال القطرية الأفضل أداءً بين نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد مؤشرها نمواً بنسبة 20.83% في عام 2018. وكان أداء معظم القطاعات خلال العام إيجابياً؛ فسجل قطاعا البنوك والخدمات المالية والسلع والخدمات الاستهلاكية أعلى نمو بنسبة 43% و36% على التوالي.

وارتفعت أرباح الشركات بنسبة 8.2% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في قطر مزيدًا من النمو، بسبب التعديلات التشريعية الإيجابية التي تبنتها الحكومة فيما يتعلق بملكية المستثمرين الأجانب للعقارات، في سبيل تشجيع المزيد من ضخ الاستثمارات في هذا القطاع. وكانت قطر قد أعلنت مع نهايات العام 2018 انسحابها من عضوية منظمة أوبك، في إطار استراتيجيتها طويلة المدى الساعية إلى التركيز على الغاز وليس النفط.

