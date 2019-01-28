مال وأعمال

برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان ينطلق في 30 يناير الحالي ملتقى الكويت الصناعي الأول تحت شعار «عهد صناعي جديد ورؤية مشتركة». ويشهد الملتقى عرض أهم الملامح الهادفة لبناء قطاع صناعي متطور قادر على المساهمة الفعالة في بناء كويت جديدة 2035 وبما يعزز أداء وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى المنظور والبعيد. وينطلق الملتقى في فندق شيراتون بكلمة للوزير الروضان، فيما يقدم المدير العام للهيئة عبد الكريم تقي عبد الكريم عرضا عمّا تقوم به الهيئة العامة للصناعة، بعدها جولة تعرف على نماذج صناعية مصاحبة للملتقى، لتبدأ أعمال الملتقى بالجلسة الأولى برئاسة وزير التجارة والصناعة السابق د. يوسف العلي، ويشارك فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي بورقة تحمل عنوان الاستراتيجية الصناعية ضمن رؤية الدولة التنموية وفرص القطاع الصناعي على خارطة الاهتمام. كما يشارك في هذه الجلسة نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة د. سعد البراك بورقة عن دور الصندوق في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الصناعة كقطاع استراتيجي وحيوي من منظور الصندوق الوطني «الطموح لتنمية وترقية هذا القطاع».

ويشارك أيضا متحدثا في هذه الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري، بورقة عمل بعنوان «الاستثمار الصناعي والقيمة المضافة للاقتصاد وفرص استفادة أسواق المال من كيانات تشغيلية مدرة للأرباح». ايضا يقدم رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي مصعب النصف ورقة عمل عن دور البنك في دعم وتمويل الصناعة والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي حسب توسعات القطاع ضمن خطة التنمية ودور البنك المرتقب في تمويل المناطق الجديدة أما الجلسة الثانية للملتقى فتنعقد برئاسة رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، ويتحدث فيها رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، بورقة عمل تحمل عنوان «المتطلبات الاقتصادية العامة لنجاح أي مشروع»، أما المتحدث الثاني في هذه الجلسة فهو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيكو م. غصون الخالد، التي تقدم ورقة عمل بعنوان «رؤية القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي كهدف استراتيجي للاقتصاد الكويتي وضم الكويت على خارطة الاستثمارات الصناعية الحديثة.

وتتحدث في هذه الجلسة عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضوة مجلس أمناء مدينة الحرير المهندسة سارة أكبر في ورقة عمل بعنوان «الأهمية الاستراتيجية للتوسع الصناعي في قطاعات المشتقات النفطية والبتروكيماويات». وفي ختام الجلسة حوار مفتوح مع المدير العام للهيئة عبد الكريم تقي.

