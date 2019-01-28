مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم سفير جمهورية السودان لدى الكويت محيي الدين سالم أحمد، وحضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.

بداية رحب الغانم بضيفه وأشار إلى العلاقات الاجتماعية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما بيّن أن الغرفة تسعى دوماً لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت والدول الأخرى عامة، موضحاً أن الجمهورية السودانية بلد خير وتتمتع بموارد طبيعية هائلة، ويأمل باستثمارها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في كلا البلدين وعقد شراكات يستفيد منها الطرفين.

من جانبه، أوضح السفير أن هذه الزيارة أتت بمناسبة انتهاء فترة خدمته في الكويت، مؤكداً على أن أسرة السفارة ستبقى على تواصل مع الغرفة بشأن ما يتعلق بالأمور الاقتصادية والتجارية التي تستجد في السودان، وقد تمنى الغانم للضيف كل النجاح والتوفيق في أعماله المستقبلية واستمرار التواصل بينهما بالخير، مثنياً على جهوده خلال الفترة السابقة في عملية تعزيز وتوطيد العلاقة المشتركة بين الكويت والسودان.

