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تركيا: ضبط بضائع مهربة بـ 630 مليون دولار


أنقرة - «كونا»: أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ان السلطات الأمنية ضبطت بضائع مهربة بقيمة 630 مليون دولار خلال العام الماضي.وقالت بكجان في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للجمارك ان قيمة البضائع المهربة التي تم ضبطها في 2018 سجلت ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في عام 2017. واعتبرت ان عمليات التهريب تؤدي الى خسارة كبيرة في الايرادات العامة والمنافسة غير العادلة وعدم المساواة في الدخل وعدم التوازن الاقتصادي. وأكدت ان السلطات التركية اتخذت اجراءات لتحفيز التجارة القانونية ومواصلة مكافحة عمليات. وأشارت الى ان البضائع المهربة شملت الأجهزة الالكترونية والتبغ والكحول والمواد الغذائية والمخدرات والوقود والسيارات الفارهة، موضحة ان السلطات التركية ضبطت في العام الماضي 15?7 مليون علبة سجائر مهربة.


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