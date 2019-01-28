مال وأعمال

تستضيف غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت غدا الثلاثاء فـــي تمـام الســـاعة 12:00 ظهــراً، وفــداً مــن جمهــوريــة العـــراق برئاســــة رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة صبيح حبيب يسر الهاشمي، وذلك في لقاء ستقيمه الغرفة للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع وفد جمهورية العراق بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين، حيث يضم الوفد في عضويته (26) عضواً يمثلون القطاعات التالية: المقاولات، التجارة، السياحة، الصناعة.

