مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الرئيس الأميركي وافق على إنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي الذي دام 35 يوما، دون الحصول على تمويل لجداره الحدودي المقترح.

وأعلن الرئيس ترامب أنه وافق على إجراء لإعادة فتح الحكومة لثلاثة أسابيع بينما يناقش التمويل مع المشرّعين. وكان النزاع حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك قد أبقى 800,000 موظفا حكوميا دون أجر، وذلك بسبب محاربة الرئيس الاميركي ترامب للوفاء بوعد حملته الانتخابية في 2016 لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. وتنامى الإحباط في الرأي العام حيث أظهر استطلاع لشبكة سي بي اس أن 7 من أصل 10 أميركيين لا يعتقدون أن مسألة الحدود تستوجب الإغلاق الحكومي. وإضافة إلى ذلك، وجد استطلاع لوكالة اسوشيتيد برس أن تأييد ترامب تراجع من 42% إلى 34% خلال شهر واحد. ومع ذلك، كرّر ترامب موقفه بقوله «إذا لم نحصل على اتفاق عادل من الكونغرس، إما أن تغلق الحكومة مجددا في 15 فبراير أو سأستخدم السلطة الممنوحة لي وفق القوانين والدستور في الولايات المتحدة لمعالجة هذه الحالة الطارئة. سيكون لنا أمن قوي».

الأسهم

تأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر بعد أن قال وزير التجارة ويلبر روس إن أميركا والصين، أكبر اقتصادين في العالم، لازالا بعيدين عن التوصل لأي حل للأمور التجارية. ولكنه أضاف لاحقا أن هناك احتمالا جيدا للتوصل إلى اتفاق، في محاولة منه لتهدئة القلق. ومع بروز المخاوف حيال مستقبل التجارة العالمية وصحة الاقتصاد الاميركي، يواجه المستثمرون الآن شهرا مضطربا، حيث أن الاضطراب في واشنطن يهدد بإعاقة النشاط والحد من تدفق البيانات الاقتصادية. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1,36% ليصل إلى 24,737، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1,22% وهو حاليا عند مستوى 2,644.

السلع

ارتفعت أسعار النفط على خلفية التهديد الاميركي بفرض عقوبات على فنزويلا، وهي عضو في أوبك ومصدّر أساس. ويذكر أن فنزويلا لا زالت تصدّر حوالي 350,000 برميل يوميا إلى أميركا، بالرغم من أن الإنتاج قد تراجع بحدة على مدى عدة سنوات بسبب سوء إدارة النظام الاشتراكي. ولكن المكاسب كانت محدودة بعد أن كشفت البيانات الاميركية عن ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام. فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يناير مقارنة بالتوقعات بتراجع قدره 42,000 برميل. ويذكر أن المسار التاريخي يظهر أن أميركا وروسيا والسعودية قد تناوبت على تصدّر قائمة المصدّرين العالميين. وتبقى أسعار النفط مستقرة، حيث يتم التداول بخام برنت حاليا عند مستوى 61,64، وبخام متوسط غرب تكساس عند حوالي 53,53.

أزمة خروج بريطانيا

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن خطة بديلة الأسبوع الماضي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تشابه بشكل كبير الاتفاق الأصلي مع القليل من التعديلات الإضافية فقط. فقد تم رفض اتفاق ماي قبل أسبوعين في ما سمّي بأكبر هزيمة تلقاها حكومة بريطانية في مجلس العموم. ومنذ أن خسرت التصويت، حاولت رئيسة الوزراء أن تتوصل إلى إجماع حول المسار المستقبلي ولكنها فشلت. ويقترب البرلمان البريطاني الآن نحو طلب تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنّب الخروج بلا اتفاق.

