مال وأعمال

أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته على حالها، وذلك في مواجهة تراجع الزخم في منطقة اليورو. فقد أبقى البنك سعر الفائدة الإسنادي على حاله عند 0%، وسعر الفائدة على ودائع البنوك لدى البنك المركزي الأوروبي عند -0.4%. وأفاد البنك مرة أخرى أنه سيستمر في إعادة استثمار السندات التي اشتراها ضمن برنامج التسهيل الكمي البالغة قيمته 2.6 تريليون يوم والتي تستحق الآن. وشرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن «المخاطر المحيطة بمستقبل نمو منطقة اليورو قد تراجعت»، وأشار إلى ارتفاع في عدم اليقين العام كسبب لذلك. وتراجع نمو منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في الربع الثالث من 2018، وكانت البيانات الصادرة منذ ذلك الحين مخيبة للآمال. ففي الأسبوع الماضي فقط، تراجع مؤشر مديري الشراء إلى 50.7 في يناير، ليقترب من الركود. وألقى مجلس الاحتياط الفدرالي أيضا باللائمة على عدم اليقين السياسي بالنسبة لتراجع النمو، وقال إنه يتوقع عددا أقل من رفع أسعار الفائدة هذه السنة، ويتوقع أن تبقى أسعار الفائدة الأساس للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية حتى نهاية صيف 2019. وبلغ اليورو أدنى مستوى له في شهرين عند 1.1305 بعد أن تكلم دراغي، وارتفع لاحقا.

