محلية

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برعايته وحضوره المباراة النهائية التي تقام في 06:00 مساء اليوم على كأس سموه بين الكويت والقادسية على ستاد جابر.

ويطمح القادسية للاحتفاظ بالكأس ليصبح ثاني بطولاته في الموسم الحالي بعد كأس السوبر الذي افتتح به الموسم متغلبا على الكويت ذاته بنتيجة 2-1. ويتطلع الاصفر الى الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه بينما يطمح الكويت الى اللقب الاول في الموسم الحالي واللقب السابع في تاريخ مشاركاته في كأس ولي العهد كما يضع نصب عينيه تعويض خسارته للقب السوبر في بداية الموسم.

والقادسية هو حامل اللقب في النسخة الماضية بعد فوزه على الابيض بالركلات الترجيحية لكن مهمته اليوم لن تكون سهلة حيث تبدو حظوظ الابيض للفوز باللقب افضل في ظل استعداداته الجيدة وامتلاكه تنظيما اداريا وفنيا افضل.

ولن تخلو المباراة من الاثارة والندية كعادة مباريات الفريقين في السنوات الاخيرة حيث انحصرت معظم الالقاب والنهائيات بينهما، الامر الذي يجعل مواجهاتهما هي الأكثر حماسا وقوة على المستوى المحلي.

وتصب الفروقات الفنية في مصلحة الابيض الذي يعيش حالة فنية مستقرة في الموسم الحالي وهذا ما تعكسه نتائجة في الدوري العام حيث يتصدر ترتيب الفرق برصيد 27 نقطة كما أنه لم يتعرض لأية خسارة في بالاضافة الى انسجام صفوف الفريق مع تواجد اكثر من لاعب مميز وامتلاك الفريق خط هجوم ضارب اذ سجل 35 هدفا في الدوري وتلقت شباكه 8 أهداف فقط.

من جانبه يعاني القادسية من عدم الاستقرار سواء من خلال مستواه الفني او نتائجه في الدوري حيث يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة. وسجل الفريق 18 هدفا في الدوري حتى الان بينما استقبل مرماه 10 أهداف وخسر الاصفر 3 مباريات في الدوري مع فقدان الفريق لشخصيته التي كان يفرضها على خصومه من خلال الاداء الذي كان عادة ما يقدمه. واستعد القادسية للقاء بمعسكر خارجي أقامه في الدوحة لعب خلاله مباراتين وديتين فاز في الاولى على فريق البدع القطري 4-0 وتغلب في الثانية على ام صلال القطري 3-2، حيث شهدت فترة المعسكر تدريبات واستعدادات مكثفة. ولم تختلف استعدادات الكويت كثيرا عن استعدادات القادسية للنهائي حيث أقام الابيض معسكرا خارجيا في الدوحة ايضا لعب خلاله مباراتين وديتين فاز في الاولى على العربي القطري 2-0 وتعادل في الثانية مع جيانغسو الصيني 1-1.

