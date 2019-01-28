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أكد الروماني ايوين مارين مدرب القادسية ان الاصفر جاهز تماما لمواجهة الكويت، مشيرا الى أن التركيز بنسة 100 في المئة، هو ما طلبه من اللاعبين الأساسيين والبدلاء، في حال أرادوا اللقب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للمباراة الذي تم عقده ظهرامس في مقر الاتحاد. وكشف مارين ان البحث عن حلول هجومية بالنسبة لفريقه، هو أحد مفاتيح التتويج باللقب، مؤكدا أن الحظ لم يحالف فريقه في مرات سابقة وهو ما لا يتمناه في مواجهة اليوم. وبخصوص الضغوط التي قد يواجهها الأصفر في مباراة اليوم من قبل الجماهير المتعطشة دائما للالقاب، قال مارين ان لاعبي الأصفر لديهم الخبرة للتعامل مع الضغط الجماهيري.

