loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مارين: جاهزون


أكد الروماني ايوين مارين مدرب القادسية ان الاصفر جاهز تماما لمواجهة الكويت، مشيرا الى أن التركيز بنسة 100 في المئة، هو ما طلبه من اللاعبين الأساسيين والبدلاء، في حال أرادوا اللقب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للمباراة الذي تم عقده ظهرامس في مقر الاتحاد. وكشف مارين ان البحث عن حلول هجومية بالنسبة لفريقه، هو أحد مفاتيح التتويج باللقب، مؤكدا أن الحظ لم يحالف فريقه في مرات سابقة وهو ما لا يتمناه في مواجهة اليوم. وبخصوص الضغوط التي قد يواجهها الأصفر في مباراة اليوم من قبل الجماهير المتعطشة دائما للالقاب، قال مارين ان لاعبي الأصفر لديهم الخبرة للتعامل مع الضغط الجماهيري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة