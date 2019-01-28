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وقع نادي القادسية اتفاقية شراكة وتوأمة وتعاون مع نادي شباب الأهلي الاماراتي وذلك في مقر النادي مساء اليوم حيث قام أمين السر العام بنادي القادسية حسن أبو الحسن ومدير أكاديمية شباب الأهلي موسى عباس بالتوقيع على الاتفاقية كممثلين عن الناديين بحضور رفاعي الديحاني أمين السر المساعد ومدير عام قطاع الناشئين بالنادي.

وتأتي هذه التوأمة ضمن التعاون بين المؤسسات الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي لما فيه تطوير المنظومة الرياضية بما يدعم مجال التعاون من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من كافة الطاقات والامكانات بكلا الناديين.

