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أبدى أمين السر العام في القادسية حسن أبو الحسن تخوفه من تقنية «الفار» التي سيتم تطبيقها في نهائي كأس ولي العهد اليوم في المباراة التي تجمع بين القادسية والكويت على ستاد جابر. وقال ابو الحسن»: «الحكام ما زالوا غير مؤهلين لهذه التقنية»، مضيفا: بالقول «خوفك من الفار».

وعن اصدار هويته للمباراة في ظل ايقافه ومنعه من دخول المباريات من قبل الاتحاد قال: «طلبت هوية لدخول المباراة فتفاجأت بكتاب من الاتحاد فيه رفض اصدار هوية لي على اعتبار أن عقوبتي تنتهي في 8 مارس المقبل لكن الهوية صدرت بعد تلقينا للكتاب، ولا أعلم السبب في هذا التخبط لكنني الآن لدي هوية رسمية صادرة من الاتحاد لدخول مباراة في مناسبة غالية على الجميع ولا شك أنني سأحضر المباراة، وان شاء الله تكون النجمة العاشرة للاصفر بعدما حقق اللقب تسع مرات من قبل».

