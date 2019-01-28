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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2019 ان المهرجان الذي يحظى برعاية سامية وينظمه مركز الجواد العربي (بيت العرب) سينطلق بعد غد بمشاركة 431 من الخيل العربية من الكويت وخارجها.

وقالت اللجنة في بيان لها امس ان المهرجان يتضمن البطولة الدولية الثامنة لجمال الخيل العربية في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير المقبل بمشاركة 278 جوادا وبطولة كأس الأمم الرابعة للخيل العربية المصرية في الفترة من 15 إلى 16 فبراير بمشاركة 158 جوادا. من جانبها ثمنت الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمركز الجواد العربي الشيخة سارة الفهد في تصريح صحافي رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد للمهرجان وللمركز «ما كان له عظيم الأثر بنهوض هذه الهواية وتحقيقها نجاحات كبيرة».

وقالت الشيخة سارة التي ترأست اللجنة المنظمة العليا للمهرجان ان هذا الدعم السامي اثمر نيل بطولة الكويت الدولية للجواد العربي على تصنيف «أ» من قبل الهيئة الأوروبيَّة لمنظمات الخيل العربية (الايكاهو).واشارت الى ان القيمة المالية الاجمالية لجوائز المهرجان هذا العام تزيد على 300 ألف دينار كويتي اي نحو مليون دولار أميركي.

وذكرت أنه حرصا من اللجنة على دعم صغار مربي الخيل فانه تقرر اتباع نظام جديد في تكريم الخيل الفائزة يعتمد على توزيع الجوائز النقدية على الفائزين في تصفيات الخيل (الكلاسات) من الأول الى الخامس فيما سيقتصر التنافس في نهائي البطولة على اختيار الخيل الأكمل في كل فئة وتكريمها شرفيا ليستفيد ملاكها من الالقاب التي ستفوز بها.

واوضحت أن اللجنة تسعى دائما لتطوير ورفع مستوى البطولات حيث يتم تقييم سير العمل وخطوات التنفيذ لكل بطولة ودراستها لتعظيم الاستفادة من الايجابيات وتجنب السلبيات.

ولفتت الى تأييد منظمة (الايكاهو) لنظام التحكيم الذي تم تطبيقه لأول مرة في النسخة الماضية للمهرجان والذي يقضي بالغاء أعلى وأقل درجة وهو ما سيستمر هذا العام.

من ناحيته اشاد مدير المهرجان عبدالله البريهي في مؤتمر صحافي عقده بهذه المناسبة بملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة في الكويت وخارجها اذ كان لمشاركتهم الفاعلة في جميع الفعاليات والأنشطة الوثيقة ذات الصلة بالخيل والتي تنظم من قبل المركز «أثر مهم في تطور المهرجان».

واوضح أن رفع تصنيف بطولة الكويت الدولية للخيل العربية من قبل لجنة البطولات التابعة لمنظمة (ايكاهو) من «ب» الى «أ» خير دليل على المستوى المتميز والرفيع الذي تتميز به البطولة من حيث التنظيم وكم الخيل المشاركة في البطولة.

من جانبه ذكر عضو اللجنة ومسؤول لجنة التسجيل ناصر بورسلي ان ارتفاع أعداد الخيل المشاركة في البطولتين يعود لاعتمادهم طريقة سهلة باجراءات التسجيل وهي عبر الانترنت من دون الحاجة الى الحضور شخصيا الى مقر المركز لاستكمال التسجيل.

وتوقع بورسلي ان يشهد المهرجان مستوى رفيعا في ظل ان جميع الخيل المشاركة عدا فئة المهور (لعمر سنة فما اقل) جياد فائزة في بطولات وطنية وخارجية داعيا محبي الخيل العربية للحضور الى ميدان بيت العرب لمتابعة المنافسات التي ستكون قوية في ظل النظام الجديد لتوزيع الجوائز.

من جهته قال عضو اللجنة ناصر الغيث ان القائمين على المهرجان حرصوا على تذليل جميع الصعوبات وتسهيل مشاركة ملاك الخيل من خارج الكويت من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ولفت الغيث الى ان اللجنة استحدثت عدة اركان مساندة للمهرجان وأهمها الركن الخاص بالأطفال اضافة الى ركن المطاعم والمقاهي والمعرض الخاص لأشهر الشركات العاملة في قطاع مستلزمات الخيل والفروسية لتشجيع الأسر على حضور المهرجان. يذكر أن البطولتين ستشملان ست مسابقات لأجمل مهر ومهرة لعمر سنة وأقل واجمل مهر ومهرة لعمر سنتين الى ثلاث سنوات واجمل فرس وفحل للخيل من عمر اربع سنوات فما فوق علما أن الخيل التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل تصفية (كلاس) ستتأهل الى نهائي المسابقة.

