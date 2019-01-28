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تحية الشفاء


إلى أخي العزيز الدكتور مرزوق يوسف الغنيم بمناسبة شفائه من العارض الصحي الذي ألم به.
سَلِمْتَ مرزوقْ في كُلِّ الأَحَايِين
وصانَكَ اللهُ من ضيق الشرايينِ
وَحَصَّنَتْكَ من الآلام قاطبةً
آياته الغُرُّ في طه وياسينِ
لما سمعتُ بِشَكْوَاكَ التي خَطَرَتْ
لقِيتُ هَمّاً ثقيلا لا يُغَادِيني
فكان في القلبِ ما في القلبِ من ألم
وأبدت العينُ دمعاً لا يُعَاصِيني
أفقتُ يوم دعا الداعي إلى خبر
في أول الصبحِ مُرْتَاعاً يُنادِينيِ
يقول: إن سمعتْ أُذْنَاكَ ما سمعتْ
أذْنايَ سارع إلى ما قد يُوَاسيني
وكانَ ما قالَه حقّا فَأَعْقَبَني
في الذَهنِ ما وقْعهٌ وَقْعُ الطواحِينِ
ومرَّ بي قلق مُرٌّ يُصَبِّحُني
وفي المساء أراهُ إذْ يماسيني
فَتَشغَل البال آثار له تركت
في خاطري مثل آثار السَّكاكينِ
ناديتُ رَبِّيَ أرجو عنده أملاً
وقلت رَبِّي أدرى بالمضَامينِ
يا خالق الكون حقق ما لهجنتُ به
إذ عَمَّ فَضْلُكَ آلافَ المَلايينِ
والحمد لله غاب الهم وانطلقت
نفوسنا وَهْيَ تلهو بالتَّلاحينِ
مرزوق أرجو لك الإبلال ما بقيت
نَدِيَّة المسِّ أوراقُ الرَّيَاحِينِ
ويا أخي لك منِّي خيرُ قافية
ملآى بِذِكْرِكَ من كُلِّ الأفانينِ
تخالُها وهي في الأفواه سائغةٌ
شَدْوَ البلابل في أَحْلَى البسَاتينِ
لا تَشْغَلِ البالَ فالرحمنُ يحفظنا
وإن توالتْ هُمُومٌ، قل لها: بِيني


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