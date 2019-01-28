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نظام روسي يكشف السرطان خلال 20 ثانية


ابتكر علماء من جامعة بوليتكنيك في مدينة سان بطرسبورغ الروسية برمجيات تستطيع في غضون عشرين ثانية فقط تشخيص وجود الأورام السرطانية في الرئتين بدقة، ويحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئتي المريض، مع الأخذ بعين الاعتبار التحاليل الأخرى.
وتمت تسمية هذا النظام باسم الطبيب أزيموف تكريما لكاتب الخيال العلمي إسحق أزيموف، الذي اخترع ثلاثة قوانين للروبوتات. وبحسب موقع الجامعة، يمكن وضع البرنامج على أي جهاز كمبيوتر، حيث يحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئة المريض، مع الأخذ بعين الاعتبار التحليلات الأخرى. وبعد معالجة المعلومات، يصدر البرنامج تقريرا فيه تشخيص الأمراض.
يذكر أن النظام قادر أيضا على التعلم الذاتي، وهي خاصية تستند إلى شبكة عصبية قادرة على أخذ البيانات الجديدة بعين الاعتبار، وكل مهمة يتم حلها تسمح بتسريع العملية في المستقبل، من المفترض أنه بعد «التدريب»، سيتمكن البرنامج من الوصول إلى النتيجة في ثانيتين.


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