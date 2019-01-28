نرجس محمد مشهري، أرملة إبراهيم أحمد إبراهيم الحرمي، (85 عاماً)، شيعت، الرجال: صباح السالم، مسجد أبو الفضل العباس - بن نخي، ت: 99976617، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين - الشرف، ق9 شارع أسامة بن زيد، ج 93، م38، ت: 98823866

خلود محمد غلوم الباطني، زوجة حسام علي الباطني، (49 عاماً)، شيعت، الرجال: ديوان الباطني، الزهراء، ق 2، ش 215، م 34 مقابل روضة الوسم، ت: 97197500 - 65084065، النساء: جابر الأحمد، ق 1، ش 134، م 777، ت: 66126657

علي راشد جاسم المطوع، (70 عاماً)، شيع، الرجال: كيفان، ق7، ش70، م 24 ديوان الخشتي مقابل مدرسة فهد العسكر، ت: 69999900، النساء: العديلية، ق 2، ش 20، م 11،

حمد عيد علي المجيبل، (77 عاماً)، شيع، الرجال: الفنطاس، ديوان المجيبل، ت: 95596711، النساء: مشرف، ق 3، ش 1، م 25، ت: 25390524

عيسى إبراهيم ناصر الحوطي، (73 عاماً)، شيع، الرجال: اليرموك، ق 3، ش 3، م 4، ت: 99737473، النساء: الفيحاء، ق 7، شارع الفرزدق، م 3، ت: 99998380

نسيمة يوسف الملا، أرملة إبراهيم حسن الأربش، (82 عاماً)، شيعت، بنيد القار، حسينية الأربش، ق1، شارع الشريف الرضي، خلف مستشفى السلام، ت: 99707309

فاطمة حاجي علي دشتي، (88 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الرميثية، مسجد مقامس، ت: 99041612، النساء: الرميثية، ق 9 حسينية أم البنين

إنا لله وإنا إليه راجعون