عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنقرة بـأنها «لم تنفذ بالكامل» الاتفاق مع روسيا بخصوص محافظة ادلب شمال سورية مشيرا الى أن الوضع هناك لا يزال يثير قلق موسكو ودمشق. وقال بيسكوف في حديث للقناة الروسية الأولى ان «أنقرة أكدت أن اهتمامها مركز على الوضع في ادلب».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن العسكريين الأتراك، لم ينجحوا بعد في تنفيذ جميع التزاماتهم بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في محافظة ادلب عملا باتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

على صعيد متصل دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط امس الى وقف «التدخلات الدولية والاقليمية في الأزمة السورية» معتبرا ان هذه التدخلات «تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار تسوية الأزمة». وذكرت الجامعة العربية في بيان ان ذلك جاء في لقاء ابوالغيط مع المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسون لبحث آخر تطورات الأزمة السورية.

واعتبر ابو الغيط ان التدخلات في سورية «لعبت دورا رئيسا في اطالة أمد الأزمة» مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل على اجتثاث خطر «الارهاب» من جذوره هناك بما يضمن القضاء عليه بشكل كامل. واستعرض اللقاء اهم عناصر موقف الجامعة تجاه الوضع في دمشق من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011 والاتصالات التي جرت اخيرا بهذا الصدد بين الدول الأعضاء مؤكدا محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة «باعتبار أنها تتعلق أولا وأخيرا بدولة عربية».كما اكد الامين العام اهمية التوصل الى حل سلمي يلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب السوري ويحفظ لسورية وحدتها الاقليمية ويكفل التعامل بشكل متكامل مع المأساة الانسانية التي عانى منها الملايين من أبناء الشعب السوري على مدى قرابة الثماني اعوام.

الى ذلك أكد رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان) عاطف الطراونة امس أن بلاده لم تتورط في الحرب السورية ولم تتاجر بدماء السوريين. وقال الطراونة ، خلال استقباله وفدا من سورية برئاسة نقيب المحامين عضو مجلس الشعب السوري نزار السكيف، ان «موقف الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية، كان واضحاً وعبر عنه الملك عبد الله الثاني باكراً، بالدعوة الى الحل السياسي مخرجا للأزمة والذي نحفظ به وحدة سورية أرضا وشعبا وقد برهن هذا الرأي صوابه».

