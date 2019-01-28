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دمشق د.ب.أ: اكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 11 من قوات سورية الديموقراطية «قسد» و23 من عناصر تنظيم «داعش في القطاع الشرقي من ريف دير الزور. وقال المرصد في بيان صحافي امس ان الساعات الماضية شهدت هجمات للتنظيم ومحاولات البقاء في آخر المناطق الجغرافية المتبقية لهم من شرق الفرات وسط محاولة مستمرة من قبل «قسد» والتحالف انهاء وجود التنظيم الذي لم يتبقَّ منه سوى أعداد قليلة، ممن لايزالون يدافعون عن أنفسهم وعن بقائهم في المنطقة. وحسب المرصد فان القتال العنيف ترافق مع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير 4 انتحاريين لأنفسهم بعربات مفخخة.

وأشار المرصد الى استمرار عمليات نقل الخارجين من اخر مناطق يسيطر عليها «داعش» في شرق الفرات حيث تم رصد دخول أكبر دفعة على الاطلاق من الشاحنات الى منطقة الجبهة وخطوط التماس مع مناطق تواجد التنظيم. ولفت المرصد الى دخول 35 شاحنة لنقل الخارجين من ماتبقى من مناطق تواجد التنظيم ومن المرتقب أن تخرج أعداد كبيرة من المتبقين في المنطقة وأوضح أن تحضيرات خروج الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات التحالف طالت المنطقة. وطبقا للمرصد تعد عملية القصف هذه الأعنف منذ نحو أسبوعين اذ استمر القصف منذ طوال ليل السبت الأحد وأشار المرصد الى توثيق 30600 من الأشخاص الخارجين من جيب التنظيم من جنسيات مختلفة سورية وعراقية وروسية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي.

