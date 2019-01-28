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بغداد- أنقرة الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس أنها ستستدعي السفير التركي لدى بغداد غداة احتجاجات عنيفة في كردستان العراق أسفرت عن مقتل متظاهر بنيران القوات التركية ما ينذر بازمة جديدة بين بغداد وانقرة. واقتحم محتجون أكراد السبت مقرا عسكريا للجيش التركي في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا بشمال العراق، ما أدى الى اندلاع اشتباكات بعدما هاجم متظاهرون القوات التركية التي يتهمونها بقتل أربعة مدنيين خلال غارة جوية مؤخرا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يضرمون النار بآليات عسكرية تركية. وقالت الخارجية العراقية في بيان انها «تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العماديّة محافظة دهوك والذي أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى».

وأضافت أن ذلك أعقبه «قيام الطيران العسكريِ التركي بالتحليق على ارتفاعات مُنخفِضة ما تسبب بالذعر بين المواطنين». وتابع البيان أن «وزارة الخارجية ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره».

وفي ديسمبر الماضي، استدعت بغداد السفير التركي احتجاجا على الضربات الجوية التركية «المتكررة» داخل الأراضي العراقية ودانت تلك الهجمات واعتبرتها «انتهاكا لسيادتها».وتؤكد تركيا مرارا مشروعية غاراتها لاستهداف مخابئ حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض من العام 1984 تمردا ضد أنقرة، وتصنفه الأخيرة وحلفاؤها الغربيون «منظمة ارهابية».

واتهمت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر المتظاهرين بأنه «تم تحريضهم من قبل حزب العمال الكردستاني» مشيرة الى وقوع «أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية». وقالت حكومة اقليم كردستان العراق «نعبر عن استيائنا وحزننا للخسائر في الأرواح والاصابات» مشيرة الى أن «أحداثا وقعت في منطقة شيلادزي» من دون الاشارة الى تركيا أو الى وجود قوات تركية على أراضيها.وأضافت في بيان أن «هناك أيادي تخريبية وراء هذه الأحداث، لذا فان الأجهزة المعنية تجري تحقيقات دقيقة لمعاقبة المخربين ومن تسببوا باثارة الشغب».

من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تدرك جيدا أن منظمة «حزب العمال الكردستاني» تحرض المدنيين للاعتداء على القواعد العسكرية التركية الموجودة في العراق. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية امس عنه القول ان هناك خطوات سيتم اتخاذها ضد المنظمة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بشمال العراق. وأضاف جاويش أوغلو أن مقاتلات تركية نفذت غارات على مواقع المنظمة وذلك ردا على الاعتداء الذي استهدف قاعدة تركية في محافظة دهوك.

