عربيات ودوليات

القاهرة الوكالات: عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في القاهرة، امس سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما التحضيرات الجارية للقمة العربية المزمع عقدها في تونس في منارس المقبل . وقالت مصادر سودانية ان مباحثات القمة المصرية السودانية «تطرقت الى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت في الخرطوم في أكتوبر الماضي وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية الاستثمار». وفي ختام اقائه مع نظيره المصري قال الرئيس السوداني، انه أطلع السيسي على تطورات الأوضاع في السودان محذرا من أن جهات، لم يسمها، تحاول «استنساخ الربيع العربي» في بلاده. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي، أكد البشير، الذي اجرى امس زيارة الى القاهرة رضاه عن مستوى العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وأشار الى «تطابق وجهات النظر ازاء القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة»، مشددا على «أهمية التعاون الثنائي الأمني» بين القاهرة والخرطوم.

وقال البشير الذي تشهد بلاده منذ أكثر من شهر احتجاجات وصدامات بين الأمن ومتظاهرين أسفرت عن سقوط ضحايا ان «هناك منظمات سالبة تعمل حاليا على زعزعة الأمن في المنطقة». وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 ديسمبر، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، وقد سقط خلالها 30 قتيلا بحسب آخر حصيلة رسمية. وكشف الرئيس السوداني أنه أطلع نظيره المصري «على تطورات الأوضاع في السودان بعيدا عما يثار في الاعلام»، مضيفا «هناك مشكلة ولكنها ليست بالحجم الذي يعكسه الاعلام...». وتابع «هناك محاولة لاستنساخ الربيع العربي في السودان بنفس المواقف والشعارات، لكن الشعب السوداني واع ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الاستقرار..». وأعرب عن تقديره لارسال مصر «وفد رفيع المستوى للخرطوم في بداية الأزمة حرصا منها على استقرار السودان» مضيفا أن «البلدين مستمران في التواصل لدفع العلاقات في المجالات المختلفة..». وذكر البشير أن دفع العلاقات يأتي من «خلال الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين في العديد من القطاعات حيث أن اللجنة العليا المشتركة تتابع تنفيذ هذه الاتفاقيات».

من جهته أكد السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم أن القمة بين الرئيسين، «تأتي في اطار الحراك السوداني العربي حاليا، وخصوصية العلاقات السودانية المصرية». وأشار الى أن «المباحثات شملت الى جانب أوضاع القارة الأفريقية التطورات في المنطقة العربية خاصة سورية وليبيا واليمن، استباقا لاجتماعات القمة العربية المقررة في تونس مارس المقبل».

