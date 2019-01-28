عربيات ودوليات

القاهرة الوكالات: وصل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الى مصر أمس برفقة وفد ضخم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية.

ووصل ماكرون الى جنوب البلاد لزيارة معبد أبو سمبل ومواقع أثرية أخرى قبل أن يلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ويوقع اتفاقات بين البلدين، اليوم. ويرافق ماكرون خمسة وزراء و24 شخصية أكاديمية وثقافية وعلمية، بالاضافة الى 12 رجل أعمال.

وتناول الرئيس الفرنسي العشاء مع رجال أعمال مصريين، ويلتقي رجال دين مسلمين ومسيحيين بارزين.

وهذه الزيارة هي الأولى لماكرون الى مصر منذ توليه الرئاسة عام 2017.

