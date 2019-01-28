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القاهرة الوكالات: أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، مقتل عدد من الارهابيين في شمال سيناء، بينهم قياديان رئيسيان في تنظيم ارهابي.

وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، في تغريدة على تويتر، أن القوات «قامت بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف بؤرة ارهابية، وذلك بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الارهابية بشمال سيناء».

وتابع «أسفرت العملية عن القضاء على عدد من العناصر الارهابية، بينهم قياديان رئيسيان للتنظيم الارهابي بشمال سيناء».

وذكر الرفاعي أن القوات المسلحة ستواصل جهودها لاقتلاع جذور الارهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء.