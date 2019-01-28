عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: اعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية ان مقاتلات أميركية وكندية اعترضت ورافقت قاذفتي قنابل روسيتين كانتا تسيران في المنطقة القطبية الشمالية بالقرب من ساحل أميركا الشمالية. وذكرت القيادة المعروفة اختصارا باسم «نوراد» أن مقاتلات «اف-22» و«سي اف-18» حددت مكان قاذفتي قنابل روسيتين من طراز «تو-160 بلاك جاك» دخلتا الى منطقة كان سلاح الجو الملكي الكندي يقوم بدورية بها. وأضافت القيادة أنها استخدمت رادارا وأقمارا صناعية ومقاتلة لمراقبة السماء تحسبا لدخول أي طائرات للمجال الجوي الأميركي أو الكندي.

