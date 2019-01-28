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كراكاس- موسكو الوكالات: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ كراكاس تتفاوض مع واشنطن على تبادل مكاتب لرعاية المصالح بغية الإبقاء على الحدّ الأدنى من العلاقات بينهما بعدما قطعت حكومته العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتّحدة. في حين نفى الكرملين، أنباء تتحدث عن إرسال نحو 400 من أفراد شركة أمنية روسية خاصة إلى فنزويلا لحماية الرئيس اليساري وحليف موسكو.

ومع قرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحها لطاقم السفارة الأميركية في كراكاس لمغادرة البلاد وقال مادورو في خطاب نقله التلفزيون إنّه تقرّر أن «يبدأ التفاوض لكي يتمّ في غضون 30 يوماً فتح مكاتب لرعاية المصالح بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا». ويمثّل مكتب رعاية المصالح الحدّ الأدنى من العلاقات بين بلدين. وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية قالت إن كراكاس علقت طرد الدبلوماسيين الأميركيين. ووفقا لبيان الخارجية الفنزويلية فإن الدبلوماسيين المتبقيين بإمكانهم البقاء في السفارة الأميركية في كاراكاس.

وقالت الخارجية الأميركية الخميس إنها أصدرت أوامر للموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين بمغادرة فنزويلا. وشوهد بعض أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية الجمعة وهم يغادرون في سيارات ترافقها الشرطة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

