عربيات ودوليات

مانيلا- الوكالات: قتل ما لا يقل عن 27 شخصا في اعتداء بقنبلتين استهدف كنيسة في جزيرة جولو معقل جماعة أبو سيّاف الإسلامية المتطرفة في جنوب الفلبين على ما أعلن الجيش أمس بعد أيام على استفتاء محلي أيد إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا إنّ القنبلة الأولى انفجرت داخل الكنيسة أثناء القداس في حين انفجرت الثانية لدى وصول الجنود إلى المكان. وأظهرت صور نشرتها الشرطة المحلية حطاما قرب مدخل الكنيسة وآلية عسكرية متضررة. وقال بيسانا إن «الدافع هو بالتأكيد.. الإرهاب. هؤلاء الأشخاص لايريدون السلام».

وذكر ممثل عن شرطة المنطقة ان القتلى هم 20 مدنيا و7 جنود، فيما أصيب 77 شخصا آخر على الأقل.

وأيّد 85% من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في جزيرة مينداناو التي يشكل المسلمون غالبية سكانها وذلك في استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي ما يمهد الطريق أمام وضع حد للنزاع المسلح هناك عبر مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات تعقبها انتخابات مجلس تشريعي يختار سلطة تنفيذية للمنطقة. من جهته أعلن وزير الدفاع ديلفين لورنزانا في بيان «سنستخدم قوة القانون بالكامل لجلب منفذي هذا الحادث أمام العدالة». وأفاد الجيش أنه نقل بعض المصابين جوا إلى مدينة زامبوانغا القريبة لتلقي العلاج.

وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي «تحدى أعداء الدولة بوقاحة قدرة الحكومة على ضمان سلامة المواطنين في هذه المنطقة.. القوات المسلحة الفلبينية ستكون على قدر التحدي وستسحق هؤلاء المجرمين» ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن الشرطة تشتبه بأنها من تنفيذ جماعة أبو سياف المتشددة التي بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال قائد الشرطة الوطنية أوسكار ألبايالد «يريدون استعراض القوة ونشر الفوضى»، مشيرا إلى أن جماعة أبو سياف هي المشتبه به الرئيس في الهجوم.

وانبثقت جماعة أبو سيّاف الإسلامية المتطرفة من تمرّد انفصالي إسلامي أوقع أكثر من 150 ألف قتيل منذ سبعينيات القرن الماضي في جنوب الأرخبيل ذي الغالبية الكاثوليكية. وتأسّست جماعة أبوسيّاف في تسعينيات القرن الماضي بتمويل من مؤسّس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن قبل أن تتشرذم إلى فصائل أعلن أحدها ولاءه لتنظيم «داعش» .وفي منتصف نوفمبر الفائت قتل في جنوب الفلبين خمسة جنود وجرح 23 آخرون في كمين نصبه مسلّحون من جماعة أبو سيّاف. وكان ذلك الهجوم الأكثر دموية للجماعة الإسلامية المتطرفة منذ مشاركتها مع فصائل فلبينية وأجنبية في هجوم على مدينة مراوي في جنوب البلاد في 2017، وما نتج عنه من حرب شوارع استمرّت خمسة أشهر بين القوات المسلّحة والجهاديين وأدّت إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وغالباً ما تعمد جماعة أبو سيّاف إلى خطف أشخاص واحتجازهم رهائن وهي لا تتوانى عن قتلهم بحدّ السيف إذا لم يتم دفع الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم. وفي فبراير 2017، قامت جماعة «ابو سياف» بقطع رأس الرهينة الالماني السبعيني يورغن كانتنر بعد عدم الاستجابة لطلبها دفع فدية مالية بقيمة ثلاثين مليون بيزوس (600 ألف دولار).

