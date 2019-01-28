عربيات ودوليات

طهران- بروكسل الوكالات: حذرت ايران امس الدول الاوروبية من «نتائج غير سارة» اذا لم تلتزم بوعودها بشأن الآلية المالية لتسهيل التجارة بين الجانبين معتبرة ان التعاون مع الجانب الاوروبي بشأن الاتفاق النووي مازال دون «المستوى المنشود».

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي لوكالة الانباء الرسمية الايرانية «ارنا» امس «اذا لم يلتزم الاوربيون بوعودهم قد تكون التطورات المستقبلية غير مطلوبة ليس لإيران فحسب بل للاوروبيين ولباقي الاطراف المعنية بالاتفاق النووي».واكد صالحي التزام طهران بجميع تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو العام الماضي واصفا التعاون بين الجانبين بانه ليس بـ «المستوى المنشود».

واضاف صالحي «سمعنا اخيرا ان الاوروبيين قد يعلنون رسميا اطلاق الآلية المالية حتى الـ28 من الشهر الحالي ونحن نأمل ان تتخذ هذه الخطوة الفاعلة التي تبعث على الأمل والتي ستسهم في بناء الثقة المتبادلة بين الجانبين».

وكانت وسائل اعلام غربية نقلت الاربعاء الماضي عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قوله إنه يتوقع ان تكون الآلية المالية التي تدعمها أوروبا لتسهيل التجارة مع ايران بعملات غير الدولار الاميركي ستكون جاهزة خلال أيام.

وقالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي إنه من المحتمل أن يتم التصديق على «الآلية الخاصة» حول القضايا المتعلقة بإيران بما فيها التجارة والتبادل المالي والحفاظ على الاتفاق النووي خلال اجتماع سيبحث أيضا «القلق المتصاعد حول برنامج إيران لتطوير واختبارات الصواريخ» وكذلك «تدخلاتها في المنطقة وقيامها بأعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية» حسب المصادر.

ونقلت إذاعة «فردا» الناطقة بالفارسية، التي تبث من براغ عن هذه المصادر أن أوروبا رغم رغبتها بالحفاظ على الاتفاق مع إيران، إلا أنها تريد إثارة القضايا التي باستمرار انتشار قوات ايرانية في سورية، فضلا عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

