عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: اعلن المبعوث الأميركي في المحادثات مع حركة طالبان الأفغانية إنه تم إحراز «تقدم كبير» في المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب الطويلة المستمرة في أفغانستان. وكتب زلماي خليل زاد على تويتر بعد ستة أيام من المحادثات مع طالبان في قطر «الاجتماعات التي جرت هنا كانت مثمرة أكثر مما كانت في السابق. لقد أحرزنا تقدماً كبيراً بشأن قضايا حيوية». وعلى مدى ستة أيام عقد خليل زاد لقاءات مع مسؤولي طالبان في قطر. وقال أنه سيعود إلى أفغانستان لبحث نتائج المحادثات. وكتب على تويتر «سنبني على الزخم ونستأنف المحادثات قريبا. لا يزال لدينا عدد من القضايا التي يجب أن نعمل عليها». وأضاف «لن يتم الاتفاق على شيء إلا إذا تم الاتفاق على كل شيء و«كل شيء» يجب أن يشتمل على حوار بين الأفغان ووقف إطلاق نار شامل» ولم يكشف خليل زاد مزيدا من التفاصيل.

إلا أن من بين المقترحات التي تم طرحها سحب الولايات المتحدة لقواتها مقابل ضمانات من طالبان بعدم إيواء أي متطرفين أجانب وهو السبب الأول للغزو الأميركي لافغانستان.ولاحقاً قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة إنّه سمع «أخباراً مشجّعة» من خليل زاد.وكتب بومبيو على تويتر أنّ «الولايات المتّحدة جادّة في السعي إلى السلام ومنع أفغانستان من الاستمرار في أن تكون مساحة للإرهاب الدولي وفي إعادة القوات إلى الوطن». وأضاف أنّ «الولايات المتّحدة تعمل مع الحكومة الأفغانية وجميع الأطراف المعنيّة في سبيل تعزيز سيادة أفغانستان واستقلالها وازدهارها». وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنه رغم حدوث «تقدم» أثناء اللقاءات إلا أن التقارير عن التوصل الى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية «ليست صحيحة» وأضاف أنه «نظراً لأن القضايا ذات طبيعة حساسة وتحتاج إلى مناقشات شاملة، فقد تقرر استئناف المحادثات حول القضايا التي لم تُحل في لقاءات مستقبلية مماثلة».

