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استشهاد 15 فلسطينياً في ديسمبر


قالت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، إن أنشطة الاحتلال الإسرائيلى خلال شهر ديسمبر الماضي، تسببت باستشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وجرح 329 آخرين في الضفة و 208 في غزة.
وأظهر تقرير رسمي نشرته الدائرة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الممنهجة ضد السكان والممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الأقصى المبارك، في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية.
كما أشار التقرير إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسته العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم.


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