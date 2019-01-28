وطن النهار

قال رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز أمس الاحد انه سيبحث والوفد المرافق له في زيارته المقررة للكويت سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين الى جانب مجمل القضايا الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الفايز لـ(كونا) قبل زيارته على رأس وفد من مجلس الاعيان الأردني للكويت بدعوة من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الاثنين.

وأضاف الفايز ان زيارة وفد مجلس الاعيان تأتي ضمن اطار العمل المشترك بين مجلسي الاعيان الاردني والامة الكويتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والبناء عليها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.

وأوضح ان الزيارة سيتخللها كذلك بحث القضايا الراهنة في المنطقة، ولاسيما القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتداعياتها على الاردن الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على اراضيه.

وأكد الاهتمام الذي يوليه الوفد لبحث سبل توحيد المواقف حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية العربية والدولية.

وفيما يخص المساندة الكويتية للاردن ثمن الفايز مواقف الكويت الداعمة الدائمة والمستمرة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاردن جراء الاوضاع غير الامنة والمستقرة المحيطة فيه.

كما اكد عمق العلاقات التاريخية والاخوية التي تجمع الاردن بالكويت لافتا الى انها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل «وهي راسخة وقوية وتشكل نموذجا في العمل العربي المشترك».

وشدد على حرص الاردن على تعزيز علاقته الاخوية مع الكويت في مختلف المجالات، مشيراً الى «التطور الكبير» الذي شهدته العلاقات الاردنية - الكويتية بفضل التوجيهات المباشرة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وأعرب عن تمنياته للكويت بمزيد من النعيم والامن والاستقرار وان تنعكس القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد على المواطنين الكويتيين وبلدهم في مختلف المجالات.

