وطن النهار

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أول من أمس السبت ان الازمة السياسية التي تعيشها فنزويلا تتطلب من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية او الحزبية والالتزام باجراء حوار سياسي شامل لمعالجتها.

وحث السفير العتيبي في كلمة الكويت التي القاها في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في فنزويلا جميع الاطراف المعنية على ضرورة ضبط النفس وخفض التوتر ونبذ العنف وبذل الجهود لمنع وقوع المزيد من اعمال العنف.

واكد ضرورة الالتزام التام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة حفاظا على صون السلم والامن الدوليين مع ضرورة العمل لمواجهة التحديات والازمات التي تعصف بعالم اليوم.

وقال بهذا الصد «أكد الميثاق في المادة الـ34 من الفصل السادس ان لمجلس الامن ان ينظر في أي نزاع او أي موقف قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعا لكي يقرر ما اذا كان استمرار هذا النزاع او الموقف من شأنه ان يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدوليين».

وأضاف «إن ذلك التأكيد يمنح مجلس الامن دورا أساسيا في تطبيق الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب النزاعات والتعامل مع الاحداث والازمات في وقت مبكر اذا كانت هناك اي بوادر تؤدي الى تهديد السلم والامن الدوليين كما يأتي وفقا للاختصاص الموكل لمجلس الامن والوارد في المادة 24 في الفصل الخامس من الميثاق».

وأشار السفير العتيبي ان الكويت «دأبت منذ بداية عضويتها على تنفيذ جميع أولوياتها التي ترتكز على المبادئ الاساسية للقانون الدولي وتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية ومضاعفة الجهود تجاه منع نشوب النزاعات وتسويتها سلميا». وتابع قائلا «نحن على ايمان راسخ بأن الدبلوماسية الوقائية هي احدى الركائز الاساسية للتعامل مع الاضطرابات والازمات في مراحلها الاولى والتي تجنب الكثير من الخسائر الاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الخسائر في ارواح البشر والممتلكات».

