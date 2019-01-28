وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير لشهر ديسمبر الماضي تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها الادارة تحت شعار «#تواصل_معنا» والتي تهدف إلى إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والاعلانات بالشوارع والميادين ومتابعة الباعة الجائلين وكل ما يشغل الطريق سواء استغلال مساحة دون ترخيص او سيارات مهملة فضلا عن متابعة شركات النظافة ومدى التزامها بتطبيق العقود بينها وبين البلدية إلى جانب متابعة شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم رفع 80617م3 من المخلفات .

