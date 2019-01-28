وطن النهار

بسترات صفراء اعتصم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء مطالبين بـ 12 مطلباً على رأسها إعادة الدوام إلى ما كان عليه من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر ، وجاء تنفيذ الاعتصام في مبنى الوزارة الكائن في منطقة جنوب السرة احتجاجا على مواعيد الدوام الرسمي بالوزارة.

وطالب المعتصمون وزير الكهرباء التدخل لوقف ما يحدث للموظفين في بعض قطاعات الوزارة والتضييق عليهم في وسائل الراحة اثناء العمل، مؤكدين انهم مستمرون في اعتصامهم حتى ينظر مطالبهم .

وأشاروا الى أن موظفي بعض القطاعات يعملون في بيئة خطرة ويتحملون مسؤولية دولة وأرواح وأمن بعكس اي قطاع من قطاعات الدولة فهل يتم تكريمهم بهذا الشكل، مؤكدين أن موظفي وزارة الكهرباء والماء هم الشريان الأساسي لجميع قطاعات الدولة وبدونهم لا حياة ولا عيش وأن موظفي وزارة الكهرباء والماء يقدمون الغالي والنفيس لتوفير الكهرباء والماء لإحساسهم بأهمية انتاج الكهرباء للشعب فهل يعقل ان تتم مكافأتهم بهذا الشكل؟

ملخص المطالبات

انحصرت مطالبات موظفي الكهرباء في:

ساعات العمل الرسمية والحكمة من قرار ديوان الخدمة.

بدل الطعام.

الأعمال الشاقة.

الإضافي.

بدل التلوث.

التقييم السنوي والقرار 30 % الفاشل الظالم.

تعسف الوكلاء والمراقبين والمزاجية في العمل.