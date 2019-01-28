وطن النهار

استنكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس وائل يوسف المطوع تصريح رئيس رابطة التدريس بالهيئة بزف البشرى لزملائه اعضاء هيئة التدريس باقتناص حق أصيل من زملائهم مدربي الكليات وهو تدريس مقرر التربية العملية.

وتساءل المطوع قائلا، هل يقبل رئيس رابطة التدريس قيام رابطة المدربين بالكليات بزف البشرى عند سلب المدربين للمقررات النظرية من هيئة التدريس؟ وهل الأولى قيام الهيئة التدريسية بسلب مقرر التربية العملية من المدربين أم السعي لفتح شعب دراسية جديدة بأقسامها تساعد الطلبة على التخرج، والجميع يعلم مدى معاناة الطلبة تجاه الشعب المغلقة وارتفاع معدل سنوات التخرج في كلية التربية الاساسية خلال السنوات الماضية. وأوضح المطوع أن تدريس مقرر التربية العملية حق أصيل لأعضاء هيئة التدريب وإن كان هناك حاجة كان من المفروض فتح باب التعيين لمدربين جدد لسد هذا النقص، مؤكدا أن العدالة مازالت مفقودة بكلية التربية الاساسية ، وطالب المطوع الرقابة المالية بالهيئة بتفعيل دورها وتطبيق اللوائح والنظم التي نصت على أنه لا يجوز احتساب اي مقرر لعضو هيئة التدريس الذي يدرس مقرر التربية العملية خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا وعلى اعضاء هيئة التدريس الذين تمت الاستعانة بهم بمكتب التربية العملية اخذ مقرراتهم بعد الساعة الواحدة ظهرا أسوة بمدربي مكتب التربية العملية والا اعتبر ذلك تزوير وتعدي على المال العام. من جهة أخرى تساءل المطوع قائلا، أين العدالة في صدور تعليمات شفهية من قبل عميد كلية التربية الاساسية الي رؤساء الأقسام بعدم الاستعانة باي مدرب من مكتب التربية العملية من حملة المؤهلات العليا وحرمانهم من تدريس المواد النظرية والاستعانة بمنتدبين اقل منهم بالمستوى العلمي. وطالب المطوع ادارة الهيئة بفتح ملف مكتب التربية العملية وانصاف مدربي مكتب التربية العملية واعطائهم حقوقهم المشروعة التي سلبت منهم في السنوات الاربع الماضية، مؤكدا ان الرابطة تثق في إدارة الهيئة وبمديرها العام د. علي المضف، وان ادارة الهيئة لا ترضى بسياسة التعسف التي تنتهجها عمادة كلية التربية الاساسية تجاه مدربي الكلية، فقد حان الوقت لانصاف المدربين واعطائهم حقوقهم المشروعة.

