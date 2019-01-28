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القراشي: انطلاق «ارتقاء 3» غداً


أكدت «مهندسون بلا حدود الكويت» استكمال استعداداتها لانطلاق منتدى «ارتقاء 3» في الساعة التاسعة صباح يوم غد بفندق هوليدي أن السالمية ، وذلك برعاية معالي وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور المهندس خالد الفاضل ، وبحضور وكيل وزارة النفط الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح . رئيسة « مهندسون بلا حدود الكويت « المهندسة زينب القراشي أوضحت أن الدورة الثالثة لمنتدى ارتقاء والتي تنطلق غدا الثلاثاء تقام بعنوان «.. «نحو بيئة عمل ترفع الإنتاج وتشجع الإبداع»، متوجهة بالشكر لمعالي وزير الكهرباء والمالي وزير النفط الدكتور خالد الفاضل على الرعاية ومؤسسة البترول الكويتية على دعمها اقامة المنتدى.


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